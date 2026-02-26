Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Буду честен». Даниэль Кормье изменил мнение о Хамзате Чимаеве

«Буду честен». Даниэль Кормье изменил мнение о Хамзате Чимаеве
Комментарии

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье изменил своё мнение относительно перспектив обладателя титула промоушена в среднем весе Хамзата Чимаева в полутяжёлом дивизионе.

«Когда Хамзат только начал проявлять интерес к переходу в полутяжёлый вес, я был настроен скептически. Я думал, что там он столкнётся с парнями, которые будут слишком крупными для него. Но затем я увидел видео его спарринга с Халилом Раунтри. Его спина выглядела массивной. Он уже выглядит как боец полутяжёлого веса. Потом я посмотрел видео его работы с Люком Рокхолдом, в котором сейчас все 227 фунтов (около 103 кг). Хамзат выглядит таким же большим, если не больше Люка.

Я не дилетант, но я вижу, как Хамзат перебивает в стойке Халила Раунтри, который является потрясающим ударником. Я видел, как он обменивается киками с Люком, и в его ударах столько же мощи. Буду честен с вами: я не знаю причин, по которым этот парень не мог бы драться в полутяжёлом весе. Я действительно начинаю верить, что он может драться в полутяжёлом дивизионе», – сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
Даниэль Кормье назвал трёх бойцов UFC, способных драться сразу за три пояса

Чимаев провёл спарринг с Раунтри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android