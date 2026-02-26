«Буду честен». Даниэль Кормье изменил мнение о Хамзате Чимаеве

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье изменил своё мнение относительно перспектив обладателя титула промоушена в среднем весе Хамзата Чимаева в полутяжёлом дивизионе.

«Когда Хамзат только начал проявлять интерес к переходу в полутяжёлый вес, я был настроен скептически. Я думал, что там он столкнётся с парнями, которые будут слишком крупными для него. Но затем я увидел видео его спарринга с Халилом Раунтри. Его спина выглядела массивной. Он уже выглядит как боец полутяжёлого веса. Потом я посмотрел видео его работы с Люком Рокхолдом, в котором сейчас все 227 фунтов (около 103 кг). Хамзат выглядит таким же большим, если не больше Люка.

Я не дилетант, но я вижу, как Хамзат перебивает в стойке Халила Раунтри, который является потрясающим ударником. Я видел, как он обменивается киками с Люком, и в его ударах столько же мощи. Буду честен с вами: я не знаю причин, по которым этот парень не мог бы драться в полутяжёлом весе. Я действительно начинаю верить, что он может драться в полутяжёлом дивизионе», – сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Чимаев провёл спарринг с Раунтри: