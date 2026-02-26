Скидки
Бенн проведёт первый бой после ухода от Хирна против экс-чемпиона Прогрейса 11 апреля

Бенн проведёт первый бой после ухода от Хирна против экс-чемпиона Прогрейса 11 апреля
Комментарии

Британский боксёр Конор Бенн проведёт свой первый поединок после разрыва с промоутерской компанией Matchroom Boxing Эдди Хирна. Соперником 29-летнего боксёра станет бывший чемпион мира в первом полусреднем весе американесц Реджис Прогрейс.

Фото: Netflix

Бой Бенн — Прогрейс состоится 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках андеркарда поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и российским тяжеловесом Арсланбеком Махмудовым.

Для Бенна этот бой станет первым после того, как он разорвал многолетнее сотрудничество с Эдди Хирном и подписал контракт с новой структурой Zuffa Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом. Британец возвращается на ту же арену, где в ноябре 2025 года победил Криса Юбэнка-младшего.

Комментарии
