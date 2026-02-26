Скидки
Вартанян — о бое с Абдураковым: рассматривали Мамадалиева, но он отказался

Вартанян — о бое с Абдураковым: рассматривали Мамадалиева, но он отказался
Экс-чемпион ACA в лёгком весе и победитель Гран-при Эдуард Вартанян прокомментировал организацию своего поединка против Узаира Абдуракова в рамках турнира ACA 202 в Санкт-Петербурге. По словам 34-летнего бойца, изначально ему предлагали другого соперника.

«После анонса моего предстоящего боя необходимо внести некоторую ясность. В феврале, после турнира ACA 200, юбилейного, общался с руководством лиги и сказал, что готов выступить в марте-апреле. Буквально неделю тому назад мне было сделано предложение от лиги подраться на турнире ACA 202 в Санкт-Петербурге.

Было рассмотрено много бойцов в 70 и 77 кг. В первую очередь рассматривался, после его заявлений и ажиотажа, Искандар Мамадалиев, но он отказался в связи с тем, что недостаточно времени на подготовку. И лига поставила меня против Узаира Абдуракова — очень сильного бойца в полусреднем весе, который занимает третью строчку, который дрался за временный пояс. Я не собираюсь его недооценивать: это сильный боец с хорошей борцовской базой, при этом он плотно хорошо бьёт. Поэтому жду с нетерпением это противостояние», — заявил Вартанян в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Эдуард Вартанян проведёт бой против Узаира «Кочегара» Абдуракова 11 апреля в Петербурге
