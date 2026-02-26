Скидки
Усман заявил, что предлагал UFC бой с Махачевым, но лига выбрала «другое направление»

Усман заявил, что предлагал UFC бой с Махачевым, но лига выбрала «другое направление»
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман раскрыл детали переговоров с руководством лиги о возможных соперниках. 38-летний боец заявил, что предлагал провести бой с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым, но получил отказ.

«Бой с Исламом, безусловно, был тем, чего я хотел и что, как мне казалось, было бы отлично не только для меня, не только для Ислама, но и для всей организации. У нас были разговоры, но Хантер Кэмпбелл думает иначе. Хантер Кэмпбелл такой: «Знаешь, пожалуй, нет». Он хочет пойти другим путём.

Мне поступали и другие предложения, например, бой с Дрикусом [дю Плесси]. Мне предлагали Дрикуса. Что касается меня, когда мне звонят и называют имя соперника, всегда соглашаюсь. Но это должно быть осмысленно — если этот бой приведёт меня к титулу, именно этого я и хочу», — заявил Усман в видео для YouTube-канала Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Лебединая песня Камару — реальность? Легенда идёт за поясами Махачева и Чимаева
Лебединая песня Камару — реальность? Легенда идёт за поясами Махачева и Чимаева
