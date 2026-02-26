Райан Гарсия — Шакуру Стивенсону: я иду за тобой

Новоиспечённый обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия обратился к своему соотечественнику, непобеждённому чемпиону мира в четырёх весовых категориях Шакуру Стивенсону. 27-летний боксёр заявил о готовности спуститься в 63,5 кг ради боя с ним и ответил на обвинения в употреблении запрещённых веществ.

«Тем, кто переживает из-за веса в 63,5 кг, скажу вот что: изначально в моих планах было побеждать и в этой категории.

Если не будет пункта о регидратации, всё идёт по плану.

Тестирование всегда включено в контракт, я никогда этого не избегал. Предположение Шакура, что я принимаю стероиды, — это клевета. Поэтому советую тебе воздержаться от таких заявлений. Знаю, в глубине души ты напуган, и у тебя есть для этого причины. Я иду за тобой.

Бойся бога», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.