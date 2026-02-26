Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия — Шакуру Стивенсону: я иду за тобой

Райан Гарсия — Шакуру Стивенсону: я иду за тобой
Комментарии

Новоиспечённый обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия обратился к своему соотечественнику, непобеждённому чемпиону мира в четырёх весовых категориях Шакуру Стивенсону. 27-летний боксёр заявил о готовности спуститься в 63,5 кг ради боя с ним и ответил на обвинения в употреблении запрещённых веществ.

«Тем, кто переживает из-за веса в 63,5 кг, скажу вот что: изначально в моих планах было побеждать и в этой категории.

Если не будет пункта о регидратации, всё идёт по плану.

Тестирование всегда включено в контракт, я никогда этого не избегал. Предположение Шакура, что я принимаю стероиды, — это клевета. Поэтому советую тебе воздержаться от таких заявлений. Знаю, в глубине души ты напуган, и у тебя есть для этого причины. Я иду за тобой.

Бойся бога», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Был ли допинг-тест?» Шакур Стивенсон отреагировал на победу Гарсии в бою с Барриосом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android