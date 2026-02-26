«63,5 кг? Давай сделаем это, болван». Шакур Стивенсон ответил на пост Райана Гарсии

Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон отреагировал на заявление новоиспечённого обладателя титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) соотечественника Райана Гарсии.

Ранее Гарсия заявил, что готов спуститься в первый полусредний вес (до 63,5 кг) ради боя со Стивенсоном, а также назвал клеветой предположения оппонента, что он принимает стероиды.

«Это моё мнение, ты не можешь подать в суд на кого-то за его мнение. Ты боксёр, чемпион, к чему эти судебные разборки? 63,5 кг? Давай сделаем это, болван», — написал Стивенсон в своём аккаунте в социальной сети Х.