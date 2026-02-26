Скидки
Топурия может не стать хедлайнером в Белом доме из-за происхождения — инсайдер

Топурия может не стать хедлайнером в Белом доме из-за происхождения — инсайдер
Чемпион UFC в лёгком весе грузино-испанец Илия Топурия рискует потерять место в главном бою исторического турнира в Белом доме 14 июня. По информации инсайдера команды Топурии Альваро Кольменеро, организаторы сомневаются, стоит ли ставить бойца с испанскими и грузинскими корнями во главу карда, приуроченного к 250-летию независимости США.

«На данный момент я могу сказать вам — и это информация, которую мне предоставили — что нет окончательного подтверждения, что Топурия будет в Белом доме. Это было бы идеально, но есть и правда: мы никогда не должны упускать из виду значимость мероприятия в Белом доме.

Я не знаю, в какой степени советники Трампа одобрят, когда им представят и объяснят весь кард, выставление бойца, который является испанцем и грузином — то есть выходцем из Латинской Америки — в главном событии, где с очень высокой вероятностью он нокаутирует американскую звезду. И да, у Джастина Гэтжи есть шанс на победу. Но это вопрос вероятностей, а также вопрос рекомендаций и работы в интересах Америки настолько позитивно, насколько это возможно», — заявил Кольменеро в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Х.

Материалы по теме
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
