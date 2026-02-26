Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing

Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing
Комментарии

Сергей Лапин, руководитель команды бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика опроверг появившуюся в СМИ информацию, что боксёр якобы подписал контракт с новой структурой Zuffa Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом.

«Друзья, в СМИ появились сообщения, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным заявлениям нашей команды», — написал Лапин в соцсетях.

Накануне Zuffa Boxing официально объявила о подписании контракта с британским полусредневесом Конором Бенном. Ранее в СМИ появились слухи о возможном сотрудничестве новой организации с другими звёздами мирового бокса, включая Усика.

Материалы по теме
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android