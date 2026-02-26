Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing

Сергей Лапин, руководитель команды бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика опроверг появившуюся в СМИ информацию, что боксёр якобы подписал контракт с новой структурой Zuffa Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом.

«Друзья, в СМИ появились сообщения, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным заявлениям нашей команды», — написал Лапин в соцсетях.

Накануне Zuffa Boxing официально объявила о подписании контракта с британским полусредневесом Конором Бенном. Ранее в СМИ появились слухи о возможном сотрудничестве новой организации с другими звёздами мирового бокса, включая Усика.