«Готовлюсь к чему-то грандиозному». Усик опубликовал интригующий пост

Непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик опубликовал интригующее сообщение в соцсети X. Фанаты нашли в этом намёк на подготовку к крупному поединку.

Фото: Из личного архива Александра Усика

«Не тороплюсь, а готовлюсь к чему-то грандиозному», — написал 39-летний боксёр.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.