Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев удивил фанатов актуальной физической формой

Хамзат Чимаев удивил фанатов актуальной физической формой
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях фотографию, демонстрирующую его текущую физическую форму. Снимок привлёк внимание болельщиков, которые предположили, что боец может готовиться к переходу в полутяжёлую весовую категорию.

Актуальная форма Чимаева

Актуальная форма Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

«Да он никогда больше не будет драться в среднем весе». «Это телосложение для полутяжеловеса». «Похоже, он идёт в 93 кг», — пишут пользователи в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев перешёл в средний дивизион в 2022 году после того, как не смог уложиться в лимит полусреднего веса. В августе прошлого года он завоевал пояс, победив Дрикуса дю Плесси. Свой титул в 83,9 кг он ещё не защищал.

Сейчас читают:
А с кем драться Чимаеву? Один не хочет, другие не могут
А с кем драться Чимаеву? Один не хочет, другие не могут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android