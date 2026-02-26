Хамзат Чимаев удивил фанатов актуальной физической формой

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях фотографию, демонстрирующую его текущую физическую форму. Снимок привлёк внимание болельщиков, которые предположили, что боец может готовиться к переходу в полутяжёлую весовую категорию.

Актуальная форма Чимаева Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

«Да он никогда больше не будет драться в среднем весе». «Это телосложение для полутяжеловеса». «Похоже, он идёт в 93 кг», — пишут пользователи в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев перешёл в средний дивизион в 2022 году после того, как не смог уложиться в лимит полусреднего веса. В августе прошлого года он завоевал пояс, победив Дрикуса дю Плесси. Свой титул в 83,9 кг он ещё не защищал.