Брэндон Морено высказался о перспективах вновь побороться за титул UFC

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено поделился ожиданиями от предстоящего боя и оценил свои шансы на возвращение в титульную гонку. Мексиканец проведёт поединок против Лоуни Каваны 28 февраля на турнире UFC Fight Night 268 в Мехико.

«Я всё ещё чувствую мотивацию сделать это. Чувствую, что моих способностей достаточно, чтобы снова стать чемпионом. Прямо сейчас в дивизионе жаркая конкуренция — у нас новый чемпион, новые претенденты, молодые бойцы. Всё выглядит очень круто в наилегчайшем весе. Но я всё ещё чувствую, что нахожусь в обойме. Всё ещё чувствую, что у меня достаточно способностей, чтобы снова драться за титул, и я должен это доказать», — приводит слова Морено издание MMA Junkie.

Турнир UFC в Мексике могут отменить? В стране царит хаос
