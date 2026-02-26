Скидки
Александр Волкановски подписал новый контракт с UFC

Александр Волкановски подписал новый контракт с UFC
37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заключил новое соглашение с промоушеном. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Mighty Деметриуса Джонсона.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения. 1 февраля на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) он провёл реванш с бразильцем Диего Лопесом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей. Для Алекса эта победа стала второй подряд в североамериканской организации.

Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
