Волкановски считает, что Лопес упустил титульный шанс из-за неудачного соперника

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о бое с Диего Лопесом, который состоялся на турнире UFC 325. По мнению австралийского бойца, мексиканец выбрал неправильного соперника для титульного поединка и тем самым упустил свой шанс.

«Мне жаль Диего, если честно. Не знаю, кто ещё сможет сделать с ним то же самое. Сможет ли кто-то придерживаться такого плана на бой, сделать свою работу и всё равно победить? Большинство других в итоге примут его игру, потому что они не умеют перемещать его по октагону так, как я это делаю на протяжении 25 минут.

Наверное, самый неудобный соперник для этого парня из-за своего интеллекта, работы ног и всего остального, с чем он просто не мог справиться. Так что, по сути, упустил свой титульный шанс, встретившись со мной. Вероятно, я был единственным парнем, который мог провести 50 минут и не дать ему понять, что происходит, все 50 минут», — заявил Волкановски в интервью на YouTube-канале Mighty Деметриуса Джонсона.