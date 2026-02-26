Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски считает, что Лопес упустил титульный шанс из-за неудачного соперника

Волкановски считает, что Лопес упустил титульный шанс из-за неудачного соперника
Комментарии

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о бое с Диего Лопесом, который состоялся на турнире UFC 325. По мнению австралийского бойца, мексиканец выбрал неправильного соперника для титульного поединка и тем самым упустил свой шанс.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Мне жаль Диего, если честно. Не знаю, кто ещё сможет сделать с ним то же самое. Сможет ли кто-то придерживаться такого плана на бой, сделать свою работу и всё равно победить? Большинство других в итоге примут его игру, потому что они не умеют перемещать его по октагону так, как я это делаю на протяжении 25 минут.

Наверное, самый неудобный соперник для этого парня из-за своего интеллекта, работы ног и всего остального, с чем он просто не мог справиться. Так что, по сути, упустил свой титульный шанс, встретившись со мной. Вероятно, я был единственным парнем, который мог провести 50 минут и не дать ему понять, что происходит, все 50 минут», — заявил Волкановски в интервью на YouTube-канале Mighty Деметриуса Джонсона.

Материалы по теме
Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android