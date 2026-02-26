«Я никого не боюсь». Бенн — о предстоящем поединке с Прогрейсом

Британский боксёр Конор Бенн поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом.

Турнир пройдёт 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Для Бенна это будет первый выход на ринг после разрыва сотрудничества с промоутерской компанией Matchroom Boxing и подписания контракта с Zuffa — новой организацией, принадлежащей главе UFC Дане Уайту.

«11 апреля не может наступить слишком быстро. Возвращение на стадион «Тоттенхэм Хотспур», где я сотворил историю в бою с Крисом Юбэнком-младшим, много для меня значит. Мой последний бой там показал миру, кто я такой и что я из себя представляю. Драться на самых больших аренах, в самых крупных шоу… Я никого не боюсь! Полностью сконцентрирован и готов выдать очередное показательное выступление», — приводит слова Бенна издание Sky Sports.