Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт — о политических взглядах: необязательно соглашаться со мной, но мы можем ладить

Уайт — о политических взглядах: необязательно соглашаться со мной, но мы можем ладить
Комментарии

Президент и генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что политические взгляды не должны становиться причиной для ухода болельщиков из спорта. Бизнесмен, который давно дружит с президентом США Дональдом Трампом и поддерживает его, призвал к уважению между людьми с разными позициями.

«Просто будьте собой. Вам необязательно соглашаться со мной, вам это не обязано нравиться, и я не обязан соглашаться с вами, но мы все ещё можем просто ладить. Так это должно работать», — приводит слова Уайта издание CBS News.

Уайт выходил на сцену съездов Республиканской партии и занимал видное место на второй инаугурации Трампа, но подчеркнул, что уважает любого, кто занимает пост главы государства.

Многолетняя дружба функционера с Трампом помогла организовать исторический турнир UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня. Мероприятие станет частью празднования 250-летия США. Уайт подтвердил, что обсуждал событие с президентом и работал над деталями с Иванкой Трамп.

Материалы по теме
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android