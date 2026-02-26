Уайт — о политических взглядах: необязательно соглашаться со мной, но мы можем ладить

Президент и генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что политические взгляды не должны становиться причиной для ухода болельщиков из спорта. Бизнесмен, который давно дружит с президентом США Дональдом Трампом и поддерживает его, призвал к уважению между людьми с разными позициями.

«Просто будьте собой. Вам необязательно соглашаться со мной, вам это не обязано нравиться, и я не обязан соглашаться с вами, но мы все ещё можем просто ладить. Так это должно работать», — приводит слова Уайта издание CBS News.

Уайт выходил на сцену съездов Республиканской партии и занимал видное место на второй инаугурации Трампа, но подчеркнул, что уважает любого, кто занимает пост главы государства.

Многолетняя дружба функционера с Трампом помогла организовать исторический турнир UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня. Мероприятие станет частью празднования 250-летия США. Уайт подтвердил, что обсуждал событие с президентом и работал над деталями с Иванкой Трамп.