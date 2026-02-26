«Все будут сходить с ума и выкрикивать имя победителя». Волкановски — о бое Мёрфи — Евлоев

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о поединке между Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи. По мнению австралийца, промоушен намеренно тянул с организацией этого боя, чтобы разогреть интерес публики.

«Теперь они подогрели этот бой так, что все будут сходить с ума и выкрикивать имя победителя», — заявил Волкановски в интервью на YouTube-канале Mighty Деметриуса Джонсона.

В данный момент Евлоев занимает первую строчку в рейтинге полулёгкого веса, в то время как Мёрфи располагается на третьей позиции.

Мовсар не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда на турнире UFC 310 единогласным решением судей он одержал победу в поединке с экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом. Лерон свой последний бой с Аароном Пико провёл в августе 2025 года, победив нокаутом в первом раунде.

В активе россиянина сейчас 19 побед и ни одного поражения. У британца 17 побед и одна ничья.