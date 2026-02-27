Фьюри — о Джошуа и Уайлдере: желаю этим парням всего наилучшего

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к боксёрам Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру. Британец призвал с пониманием отнестись к их текущему положению в карьере.

«Я не заинтересован в том, чтобы идти стенка на стенку с кем-то, кто сейчас в плохом месте. Я сам был в плохом месте много-много раз… Желаю этим парням всего наилучшего», — сказал Фьюри в интервью изданию Ring Magazine.

Фьюри трижды встречался с Уайлдером: в 2018 году бой завершился вничью, а в 2020 и 2021 годах британец одержал две досрочные победы. Бой с Джошуа, по данным издания The Ring, запланирован на 2026 год.