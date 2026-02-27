Тренер Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, поделился подробностями относительно травмы своего подопечного. По словам Базрова, операция, которую провели в Германии, прошла успешно.

«Те, кто разбирается в боях и понимает, кто такой Шавкат Рахмонов, очень переживают за него. Это старая, очень старая травма, эту операцию проводили ему ещё в молодости, и со временем опять потребовалось. Проблемная нога, поэтому всё так затянулось с восстановлением. Были проблемы такого характера, о которых сейчас я говорить не могу. У нас есть темы, которые мы не затрагиваем, но в общем и целом операцию провели в Германии, всё прошло удачно. Все знают, что крестообразные связки очень долго восстанавливаются, заживают, нужно проходить большую, глубокую реабилитацию. Пока могу только это сказать. Вернуться к тренировкам можно только после полной реабилитации, это минимум полгода», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

