Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: никогда не был фанатом стиля Хабиба. Никогда

Топурия: никогда не был фанатом стиля Хабиба. Никогда
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о прославленном бойце Хабибе Нурмагомедове, выразив мнение, что стиль россиянина нельзя назвать увлекательным.

«Хабиб не был тем бойцом, за которым было весело наблюдать, до его последних двух боёв. Что делало его просмотр интересным, так это то, что он был непобеждённым. Тот факт, что кто-то может его побить, создавал интригу. Но реальность такова, что я никогда не был фанатом его стиля боя. Никогда», — сказал Топурия на канале стримера Эдина Росса в YouTube.

Ранее сообщалось, что Топурия может не стать хедлайнером в Белом доме.

Материалы по теме
Топурия может не стать хедлайнером в Белом доме из-за происхождения — инсайдер

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android