Тренер Рахмонова оценил потенциальный бой Шавката с Махачевым

Тренер Рахмонова оценил потенциальный бой Шавката с Махачевым
Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, поделился мнением о потенциальном поединке между своим подопечным и чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Это самый серьёзный вызов для Ислама. Рахмонов — непобеждённый боец с идеальным рекордом, семь боёв в UFC, и до того у него тоже были тяжёлые поединки. Бойцы всегда уверенны в себе и в том, что они говорят. Можно взглянуть на их антропометрию, Шавкат больше, мы и защиту от борьбы поставили, грэпплинг у него хороший. Но, конечно, Ислам есть Ислам. Номер один P4P, двойной чемпион, очень серьёзный соперник», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер
Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер

