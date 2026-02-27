Мокаев не выступит на совместном турнире RCC и американского промоушена в России

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев не примет участие в совместном турнире российской лиги RCC и американского промоушена Karate Combat. Об этом информирует пресс-служба RCC.

Соревнования пройдут 27 марта в Екатеринбурге на арене Академии РМК. Ранее сообщалось, что Мокаев будет драться в главном карде спортивного мероприятия. Кроме того, на соревнованиях должен выступить Гурам Кутателадзе, а в главном турнира поединок проведёт Ильяс Хамзин, которому предстоит защита титула чемпиона Karate Combat в среднем весе.

В общей сложности на счету Мокаева 16 побед в 16 боях в ММА. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме RCC анонсировал совместный турнир с американским промоушеном с участием экс-бойцов UFC

Главные новости дня: