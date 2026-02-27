Илия Топурия высказался о топ-5 бойцов в истории UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия во время стрима с Эдином Россом поделился мнением о величайших бойцах всех времён. Спортсмен не нашёл места в топ-5 для бывшего чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, а также для американца Деметриуса Джонсона.
— Кто входит в твой топ-5 бойцов UFC всех времён?
— Всех времён? Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс… Кто ещё? Вау, это сложный вопрос. Я всегда их забываю.
— Деметриус Джонсон? Включишь ли ты его в свой топ-5?
— Нет.
— Что? Ты не считаешь его величайшим представителем наилегчайшего веса в истории?
— Величайшим в наилегчайшем весе? Вероятно. Да, скорее всего, он лучший в этом дивизионе. Кто же ещё в моём топ-5… Не знаю, помоги мне.
— Послушай, у тебя есть Жорж-Сен Пьер, Пенн, Илия Топурия, Силва.
— Да, но я не люблю включать самого себя в такие списки.
— Хабиб?
— За его боями не было интересно наблюдать до последних двух поединков.