Илия Топурия высказался о топ-5 бойцов в истории UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия во время стрима с Эдином Россом поделился мнением о величайших бойцах всех времён. Спортсмен не нашёл места в топ-5 для бывшего чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, а также для американца Деметриуса Джонсона.

— Кто входит в твой топ-5 бойцов UFC всех времён?

— Всех времён? Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс… Кто ещё? Вау, это сложный вопрос. Я всегда их забываю.

— Деметриус Джонсон? Включишь ли ты его в свой топ-5?

— Нет.

— Что? Ты не считаешь его величайшим представителем наилегчайшего веса в истории?

— Величайшим в наилегчайшем весе? Вероятно. Да, скорее всего, он лучший в этом дивизионе. Кто же ещё в моём топ-5… Не знаю, помоги мне.

— Послушай, у тебя есть Жорж-Сен Пьер, Пенн, Илия Топурия, Силва.

— Да, но я не люблю включать самого себя в такие списки.

— Хабиб?

— За его боями не было интересно наблюдать до последних двух поединков.

