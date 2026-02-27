Базров: не в обиду Делла Маддалене, но Махачев его деклассировал

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, поделился мнением о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой проходил на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в 2025 году, в ночь на 16 ноября мск. Ислам победил единогласным решением судей. За счёт этой победы россиянин стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

«Считаю, он был настоящим чемпионом и остаётся серьёзным бойцом, но Ислам его просто деклассировал, больше никак я это не назову. Это был первый бой Махачева в 77 кг, я думал, будет равный бой, где-то, говорю как есть, даже были мысли, что выиграет Джек, но в поединке была совершенно другая картина. Я видел какого-то неуверенного Делла Маддалену, а скорее всего, это даже не неуверенность, а высокий класс Ислама. Поэтому не в обиду Джеку будет сказано, но его деклассировали», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

