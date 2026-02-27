Скидки
Тренер Рахмонова ответил, к кому будет тяжелее готовиться — к Махачеву или Чимаеву

Тренер Рахмонова ответил, к кому будет тяжелее готовиться — к Махачеву или Чимаеву
Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с Исламом Махачевым или Хамзатом Чимаевым. По словам тренера, из-за антропометрии и особенностей борьбы Чимаева адаптироваться к нему было бы сложнее.

«На мой взгляд, против Чимаева было бы сложнее, потому что у Хамзата очень хорошие проходы в две ноги. Он не просто проходит, а как вольник проваливает соперника, подкручивается, закручивается в разные стороны, у Хамзата очень хороший контроль. У Ислама тоже идеальный контроль, но с точки зрения антропометрии ещё Чимаев высокий, длинные руки, так что к его борьбе сложнее адаптироваться. Нисколько не умаляю навыков Ислама в борьбе, но на мой взгляд, борьба Чимаева для Рахмонова была бы тяжелее», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Шавкат Рахмонов готовится к следующему бою в UFC:

