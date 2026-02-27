Скидки
Артур Бетербиев ответил, как правильно тренироваться в Рамадан

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев поделился своим подходом к тренировкам во время Рамадана – священного месяца поста у мусульман.

«Рамадан — это серьёзное физическое и духовное испытание. Я знаю, что пост не останавливает многих от занятий спортом. Наоборот, для кого-то это дополнительная проверка характера. Поэтому я решил ответить на самые частые вопросы и поделиться своим подходом к тренировкам в этот месяц», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале, добавив к посту ряд фотографий с разъяснениями.

Фото: https://t.me/artur_beterbiev

Ранее Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался бой.

Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался бой

