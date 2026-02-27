Тренер Рахмонова: у Сидакова было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, отметил, что олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков поступил правильно, решив не переходить в ММА.

«Да, с Сидаковым мы и тренировались вместе, он давно в этом спорте. У него было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его. Он человек разумный, понимающий, и мне кажется, что он сделал правильный выбор, потому что ММА — это совершенно другое и нужно прожить жизнь, чтобы этому научиться. Лучше бороться, лучше будем видеть его на ковре, смотреть схватки, у него очень много болельщиков в мире», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

