Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Рахмонова: у Сидакова было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его

Тренер Рахмонова: у Сидакова было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его
Комментарии

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, отметил, что олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков поступил правильно, решив не переходить в ММА.

«Да, с Сидаковым мы и тренировались вместе, он давно в этом спорте. У него было желание перейти в ММА, но он понял, что это не его. Он человек разумный, понимающий, и мне кажется, что он сделал правильный выбор, потому что ММА — это совершенно другое и нужно прожить жизнь, чтобы этому научиться. Лучше бороться, лучше будем видеть его на ковре, смотреть схватки, у него очень много болельщиков в мире», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер
Эксклюзив
Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android