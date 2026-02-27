Илия Топурия объяснил резонансное видео с «пощёчиной» Арману Царукяну

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия поделился подробностями стычки с Арманом Царукяном, которая произошла в прошлом году. Впоследствии Илия говорил, что дал пощёчину Арману. По словам испанца с грузинскими корнями, его действия были ответом на резкие высказывания Царукяна в социальных сетях.

«Когда я готовился к бою с Чарльзом, он [Царукян] что-то написал в соцсетях. Сказал, что когда увидит меня вживую, то сделает это и то… всякое такое. Вечером того же дня я пошёл в Performance Institute и увидел его там. Он начал улыбаться и смеяться, и я такой: «Всё в порядке, малыш?» И легонько его шлёпнул.

Потом мы зашли в раздевалку, и он вёл себя очень спокойно. Я был удивлён: этот парень нёс всякую чушь в Сети, а в жизни оказался совсем другим. Я понимаю, что это часть игры, и никогда не воспринимаю такое на свой счёт. Необязательно бить кого-то изо всей силы и причинять боль. Достаточно просто показать: «Всё нормально, малыш?» — сказал Топурия во время стрима с Эдином Россом.

Материалы по теме Илия Топурия высказался о топ-5 бойцов в истории UFC

Арман Царукян поздравил ФК «Краснодар» с днём рождения: