Шара Буллет: постараемся сделать, чтобы все говорили о турнире UFC на Красной площади

Боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, признался, что мечтает, чтобы турнир UFC вернулся в Россию. По словам спортсмена, проведение масштабного турнира на Красной площади в Москве — одна из его главных целей в карьере.

«Одно из больших желаний у меня — вернуть турнир в Россию. И уже чтобы на этом турнире присутствовали все русские добрые мужики, весь Кавказ и весь мир, который за меня переживает, болеет. Такую международную встречу боёв хочу. Все говорят о Белом доме, но мы постараемся сделать, чтобы все говорили о Красной площади. Moscow, Russia, power», — сказал Магомедов в интервью на Red Corner MMA в социальных сетях.

