Базров: в UFC больше всего нравится борьба Чимаева

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, выделил борьбу чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. Базров отметил технику, тайминг и характер чеченского спортсмена.

«В UFC мне больше всего нравится борьба Чимаева. Он максимально близок к вольной борьбе, такие проходы, как нож в масло, очень хороший тайминг. Вроде бы все знают, что пройдёт, но он всё равно проходит, что говорит о его высоком классе. Я думаю, он мог бы даже по вольной борьбе выступить с таким характером и стремлением», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Чимаев провёл спарринг с Раунтри: