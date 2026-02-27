Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Базров: в UFC больше всего нравится борьба Чимаева

Базров: в UFC больше всего нравится борьба Чимаева
Комментарии

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова, выделил борьбу чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. Базров отметил технику, тайминг и характер чеченского спортсмена.

«В UFC мне больше всего нравится борьба Чимаева. Он максимально близок к вольной борьбе, такие проходы, как нож в масло, очень хороший тайминг. Вроде бы все знают, что пройдёт, но он всё равно проходит, что говорит о его высоком классе. Я думаю, он мог бы даже по вольной борьбе выступить с таким характером и стремлением», — сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер
Эксклюзив
Что с карьерой Рахмонова и почему травма такая серьёзная? Отвечает его тренер

Чимаев провёл спарринг с Раунтри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android