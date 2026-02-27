Скидки
Базров: Стивесон похож на Кормье, он может блеснуть

Комментарии

Эдуард Базров, который является тренером непобеждённого бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова, оценил перспективы победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне не имеющего поражений бойца ММА американца Гейбла Стивесона в смешанных единоборствах.

«А вот что касается Стивесона, да, он похож на бойца, очень хорошо набрал в этом аспекте, работал с Джоном Джонсом. Видел их тренировки, мне очень понравилось.

И бой его видел последний, чем-то похож на Даниэля Кормье. Думаю, он может блеснуть»,— сказал Базров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Ранее тренер Рахмонова ответил, к кому будет тяжелее готовиться — к Махачеву или Чимаеву.

Комментарии
