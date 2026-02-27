Скидки
Непобеждённый чемпион UFC выбрал между Месси и Роналду

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал своего фаворита в противостоянии легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси за звание лучшего футболиста всех времён.

«Мне нравится Месси, хотя недавно мы с Криштиану стали деловыми партнёрами (Топурия и Роналду являются совладельцами промоушена WOW FC. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

