Илия Топурия ответил, когда проведёт следующий бой в UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил, когда планирует провести следующий поединок под баннером североамериканской организации.

«Летом, надеюсь. Я не знаю, пройдёт ли он в рамках турнира UFC в Белом доме. Дело в том, что ты не можешь указывать UFC, как организовывать поединки и куда тебя ставить. Они ведь не указывают тебе, как драться. Сейчас я вообще понятия не имею, что происходит. Знаю, что буду драться летом, но у меня нет конкретной даты или места», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
