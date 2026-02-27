Скидки
Армен Петросян подписал контракт с лигой Fight Nights

35-летний бывший боец UFC, выступающий в среднем весе и представляющий Армению, а также Россию, Армен Петросян подписал контракт с лигой Fight Nights.

«Нокаутирующая мощь, зрелищная ударная техника и агрессивный прессинг уже привели Армена к поясу Fight Nights и главным мировым аренам! Экс-чемпион возвращается, чтобы использовать весь свой арсенал в Гран-при за $ 1 млн», — сказано в пресс-релизе организации.

Напомним, Петросян имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед и шесть поражений. В качестве профи дебютировал в октябре 2018 года. Является бывшим чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе.

