Шара Буллет проведёт схватку по грэпплингу с Хорхе Масвидалем на турнире Hype FC

Комментарии

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт схватку по грэпплингу с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американцем Хорхе Масвидалем 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Схватка пройдёт по правилам «сабмишен-онли», то есть победу один из бойцов может одержать лишь досрочно. В противном случае матч будет признан ничьей.

Фото: Пресс-служба Hype FC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 июля 2025 года на турнире UFC on ABC 9, Шара победил единогласным решением судей представителя Канады Марка-Андре Баррио.

