«Надеюсь, в UFC его пошлют». Стрикленд — о возможном переходе Чимаева в полутяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд раскритиковал идею перехода 31-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Этот парень просто клоун. Хотите поговорить о клоуне? Ты один раз дрался в среднем весе, а теперь поднимаешься на категорию выше? Хамзат именно это и собирается сделать, это просто смешно.

Он говорит, что намерен подраться с Иржи. Ты выбираешь слишком лёгкий путь. Ты не двойной чемпион. Ты всего один раз завоевал пояс. Если UFC удовлетворит эту просьбу, то это будет чертовски смешно, и я надеюсь, что этого не произойдёт. Я надеюсь, что в UFC пошлют его к чёрту. Это будет правильным решением. Он этого не заслуживает», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.