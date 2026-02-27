Скидки
Илия Топурия: Гэтжи, Царукян — мне всё равно. Готов подраться с ними в один вечер

Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи.

«Будет ли Джастин моим следующим соперником? Думаю, да. Джастин, Арман — мне всё равно. Готов подраться с ними в один вечер», — приводит слова Топурии портал MMAJunkie.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Комментарии
