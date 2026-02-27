Илия Топурия включил в топ-5 лучших боксёров в UFC россиянина и своего брата

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал топ-5 лучших боксёров в данный момент в североамериканской организации.

«Макс [Холлоуэй], мой брат Александр, Пётр Ян. Кто ещё… Алекс Перейра. И я. Я — лучший», — сказал Топурия во время стрима блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.