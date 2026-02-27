Джо Роган объяснил, почему 49-летний Мейвезер-младший решил провести реванш с Пакьяо

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему 49-летний экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественник Флойд Мейвезер-младший решил провести реванш с 46-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он состоится 19 сентября в Лас-Вегасе в «Сфере».

«Мэнни и Флойд снова решили подраться, и сейчас им обоим по 50, это безумие. Да, я буду смотреть этот бой и поединок Флойда с Майком, чёрт возьми. Посмотрите на Мейвезера, он тратит деньги так, будто у него неограниченный доступ к финансам. Даже несмотря на то что за свою карьеру Флойд заработал столько же, если не больше, чем любой другой боксёр, у него куча судебных исков. Он не платит по счетам, у него долги по всем статьям, и теперь ему придётся вернуться на ринг», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.