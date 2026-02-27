Результаты взвешивания участников турнира UFC в Мексике

Сегодня, 27 февраля, состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 268, который пройдёт 1 марта в Мехико. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами церемонии.

Главный кард:

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Брэндон Морено (56,92 кг) vs Лонир Кавана (56,69 кг).

Легчайший вес: Марлон Вера (61,68 кг) vs Давид Мартинес (61,23 кг).

Лёгкий вес: Даниель Целльхубер (70,3 кг) vs Бобби Грин (70,3 кг).

Наилегчайший вес: Эдгар Чайрес (56,69 кг) vs Фелипе Бунес (56,69 кг).

Наилегчайший вес: Иманоль Родригес (56,69 кг) vs Кевин Борхас (57,15 кг).

Легчайший вес: Сантьяго Луна (61,68 кг) vs Анхель Пачеко (61,23 кг).

Прелимы:

Средний вес: Райан Гандра (83,91 кг) vs Хосе Медина (84,46 кг).

Женский легчайший вес: Айлин Перес (61,68 кг) vs Мэйси Чиассон (61,23 кг).

Легчайший вес: Кристиан Киньонес (61,68 кг) vs Крис Моутиньо (61,68 кг).

Полулёгкий вес: Дуглас Силва де Андраде (66,22 кг) vs Хавьер Рейес (65,77 кг).

Промежуточный вес (до 58,96 кг): Регина Тарин (58,96 кг) vs Эрнеста Карецкайте (58,74 кг).

Полулёгкий вес: Эрик Сильва (66,22 кг) vs Фрэнсис Маршалл (65,77 кг).

Средний вес: Дамиан Пинас (84,36 кг) vs Уэсои Шульц (84,36 кг).