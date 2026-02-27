Боксёр Раджаб Бутаев рассказал, как попал в США

32-летний бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев рассказал, как стал выступать в США.

«А я попал так: одна из команд промоутеров хотела подписать Дениса Беринчика, украинца, а у меня был с ним бой. И вот они смотрели его, хотели подписать, а я вышел и его побил. И они решили: ага, этот пацан помоложе, поинтереснее, давайте с ним договоримся. И они на меня вышли, так и получилось. Это по их словам», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В октябре 2021 года стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, победив техническим нокаутом американца Джамала Джеймса. С 2023 года выступает в первом среднем весе.