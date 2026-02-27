Хабиб Нурмагомедов встретился с теннисистом Андреем Рублёвым в Дубае

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с 18-й ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым после того, как тот уступил со счётом 5:7, 6:7 (6:8) в полуфинале представителю Нидерландов Таллону Грикспору на турнире категории ATP-500 в Дубае.

«Впервые был на большом теннисе», — подписал фото Нурмагомедов, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.