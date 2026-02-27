Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов встретился с теннисистом Андреем Рублёвым в Дубае

Хабиб Нурмагомедов встретился с теннисистом Андреем Рублёвым в Дубае
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с 18-й ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым после того, как тот уступил со счётом 5:7, 6:7 (6:8) в полуфинале представителю Нидерландов Таллону Грикспору на турнире категории ATP-500 в Дубае.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Впервые был на большом теннисе», — подписал фото Нурмагомедов, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Рублёв проиграл в Дубае, его поддерживал Хабиб! А Медведев — уже в финале. LIVE!
Live
Рублёв проиграл в Дубае, его поддерживал Хабиб! А Медведев — уже в финале. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android