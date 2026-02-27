Хабиб Нурмагомедов встретился с теннисистом Андреем Рублёвым в Дубае

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с 18-й ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым после того, как тот уступил со счётом 5:7, 6:7 (6:8) в полуфинале представителю Нидерландов Таллону Грикспору на турнире категории ATP-500 в Дубае.
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
«Впервые был на большом теннисе», — подписал фото Нурмагомедов, опубликовав его в своём телеграм-канале.
Фото: Из личного архива Нурмагомедова
Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
- 27 февраля 2026
-
22:05
-
22:00
-
21:53
-
21:20
-
21:18
-
20:44
-
20:10
-
19:43
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:20
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
17:18
-
17:00
-
16:12
-
15:20
-
14:30
-
14:00
-
13:22
-
12:45
-
12:19
-
11:30
-
11:26
-
10:29
-
10:00
-
00:22
- 26 февраля 2026
-
23:58
-
23:49
-
23:24
-
22:54
-
22:22
-
21:52