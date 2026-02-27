Александр Усик проведёт следующий бой против легендарного кикбоксёра у египетских пирамид

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт следующий поединок 23 мая против экс-чемпиона Glory нидерландца Рико Верхувена у египетских пирамид в Гизе. На кону противостояния будет стоять пояс WBC. Об этом сообщила пресс-служба журнала The Ring.

«Легенды столкнутся там, где их создавали», — сказано в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба журнала The Ring

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).