Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик прокомментировал анонс боя по боксу против кикбоксёра Рико Верхувена

Александр Усик прокомментировал анонс боя по боксу против кикбоксёра Рико Верхувена
Комментарии

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал анонс боя по боксу против бывшего чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена. Их поединок должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

«Я искренне уважаю людей, которые добиваются высочайших результатов в своём виде спорта. Рико — один из них, он сильный спортсмен и великий чемпион. Быть чемпионом — это не только пояса, но и годы упорного труда, дисциплины и веры в себя. Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним на ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что болельщики тоже в предвкушении. Приближается грандиозный вечер!» — приводит слова Усика журнал The Ring.

Материалы по теме
Официально
Александр Усик проведёт следующий бой против легендарного кикбоксёра у египетских пирамид
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android