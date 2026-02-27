Александр Усик прокомментировал анонс боя по боксу против кикбоксёра Рико Верхувена

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал анонс боя по боксу против бывшего чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена. Их поединок должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

«Я искренне уважаю людей, которые добиваются высочайших результатов в своём виде спорта. Рико — один из них, он сильный спортсмен и великий чемпион. Быть чемпионом — это не только пояса, но и годы упорного труда, дисциплины и веры в себя. Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним на ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что болельщики тоже в предвкушении. Приближается грандиозный вечер!» — приводит слова Усика журнал The Ring.