«Лучший против лучшего». Кикбоксёр Рико Верхувен — о титульном бое против Александра Усика

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен прокомментировал анонс поединка по правилам бокса против непобеждённого 39-летнего экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика. Их поединок должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Я 12 лет был абсолютным чемпионом по кикбоксингу в тяжёлом весе и добился всего, чего хотел. Но долгое пребывание на вершине не избавило меня от жажды конкуренции, а лишь усилило её. Я не искал лёгких путей, поэтому начал искать самый сложный вызов в другом мире. Усик — абсолютный чемпион по боксу. Именно такие вызовы меня мотивируют. Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.