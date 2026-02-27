Бутаев: если бы не выиграл, то точно дал бы хороший бой Кроуфорду

32-летний бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев высказался насчёт возможного боя против непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Ну, что громкие слова говорить, но знаю, что на пике я если бы и не выиграл, то дал бы ему хороший бой. Знаю, что мог бы, но так сложилось, что не добрался до этого», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В октябре 2021 года стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, победив техническим нокаутом американца Джамала Джеймса. С 2023 года выступает в первом среднем весе.