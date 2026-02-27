Скидки
Пауло Коста дерзко прокомментировал анонс боя против Мурзаканова. Азамат ответил

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста прокомментировал на своей странице в социальной сети Х анонс боя против непобеждённого россиянина Азамата Мурзаканова. Их встреча состоится на турнире UFC 327, который пройдёт 12 апреля в Майами (штат Флорида, США).

Коста: «Секретный сок» приближается к тому, чтобы устроить настоящую войну этому жирному русскому парню!

Мурзаканов: Будем надеяться и молиться, что ты вообще выйдешь на бой.

Пауло 34 года. В своём профессиональном рекорде бразилец имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Азамату, в свою очередь, 36 лет. В качестве профессионала Мурзаканов дебютировал в феврале 2010 года. В своём рекорде имеет 16 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

