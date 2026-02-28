Илия Топурия назвал победителя в возможном бою Чимаев — Стрикленд

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал победителя в возможном бою между непобеждённым чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

— Что ты думаешь о Хамзате?

— Он отличный, хороший боец.

— Если бы Хамзат и Стрикленд сразились, как ты думаешь, кто бы победил?

— Хамзат, — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.