Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Легко расправлюсь с ним». Илия Топурия заявил, что не считает Царукяна сложным соперником

«Легко расправлюсь с ним». Илия Топурия заявил, что не считает Царукяна сложным соперником
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что не считает второй номер рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению, сложным соперником для себя.

«Царукян проиграл Махачеву, проиграл Гамроту, его нокаутировали в начале карьеры. Арман не способен завершить бой досрочно, он делает это только тогда, когда его противник устаёт. Если Арман встретится с человеком, который хорошо подготовлен и не боится устать, то он просто запаникует. Я легко расправлюсь с ним. Ему нужно будет убить меня, чтобы победить. Но знаете что? Я люблю свою жизнь и не готов умирать. Если мне предложат провести этот бой, то я буду драться с ним. Без проблем», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Илия Топурия включил в топ-5 лучших боксёров в UFC россиянина и своего брата
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android