«Легко расправлюсь с ним». Илия Топурия заявил, что не считает Царукяна сложным соперником

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что не считает второй номер рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению, сложным соперником для себя.

«Царукян проиграл Махачеву, проиграл Гамроту, его нокаутировали в начале карьеры. Арман не способен завершить бой досрочно, он делает это только тогда, когда его противник устаёт. Если Арман встретится с человеком, который хорошо подготовлен и не боится устать, то он просто запаникует. Я легко расправлюсь с ним. Ему нужно будет убить меня, чтобы победить. Но знаете что? Я люблю свою жизнь и не готов умирать. Если мне предложат провести этот бой, то я буду драться с ним. Без проблем», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.