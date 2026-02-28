Бивола и Бетербиева исключили из рейтинга P4P по версии ESPN. Канело всё ещё в топ-10

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

В обновлённой редакции рейтинга россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены ввиду их неактивности, поскольку последний бой оба провели между собой 23 февраля 2025 года. Кроме того, Райан Гарсия, победивший Марио Барриоса и ставший чемпионом мира по версии WBC, не был включён в топ, поскольку просто не добрал нужное количество голосов.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 27 февраля.

1. Александр Усик (24-0).

2. Наоя Иноуэ (32-0).

3. Джесси Родригес (23-0).

4. Шакур Стивенсон (25-0).

5. Дэвид Бенавидес (31-0).

6. Дзюнто Накатани (32-0).

7. Девин Хейни (33-0).

8. Джарон Эннис (35-0-0-1).

9. Сауль Альварес (63-3-2).

10. Верджил Ортис (24-0).