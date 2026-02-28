Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивола и Бетербиева исключили из рейтинга P4P по версии ESPN. Канело всё ещё в топ-10

Бивола и Бетербиева исключили из рейтинга P4P по версии ESPN. Канело всё ещё в топ-10
Комментарии

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

В обновлённой редакции рейтинга россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены ввиду их неактивности, поскольку последний бой оба провели между собой 23 февраля 2025 года. Кроме того, Райан Гарсия, победивший Марио Барриоса и ставший чемпионом мира по версии WBC, не был включён в топ, поскольку просто не добрал нужное количество голосов.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 27 февраля.

1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Шакур Стивенсон (25-0).
5. Дэвид Бенавидес (31-0).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Девин Хейни (33-0).
8. Джарон Эннис (35-0-0-1).
9. Сауль Альварес (63-3-2).
10. Верджил Ортис (24-0).

Материалы по теме
Дмитрий Бивол вылетел из топ-3 лучших боксёров в мире в рейтинге P4P от ESPN
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android