Бивола и Бетербиева исключили из рейтинга P4P по версии ESPN. Канело всё ещё в топ-10

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
В обновлённой редакции рейтинга россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены ввиду их неактивности, поскольку последний бой оба провели между собой 23 февраля 2025 года. Кроме того, Райан Гарсия, победивший Марио Барриоса и ставший чемпионом мира по версии WBC, не был включён в топ, поскольку просто не добрал нужное количество голосов.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 27 февраля.
1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Шакур Стивенсон (25-0).
5. Дэвид Бенавидес (31-0).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Девин Хейни (33-0).
8. Джарон Эннис (35-0-0-1).
9. Сауль Альварес (63-3-2).
10. Верджил Ортис (24-0).