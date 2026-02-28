Илия Топурия выступил за организацию боя против Махачева и завоевание третьего пояса UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил о желании провести бой против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Идеальным вариантом для меня был бы бой с Махачевым в полусреднем весе, тогда я смог бы завоевать третий пояс. Другой отличный вариант — бой в весовой категории от 70 до 77 кг за кастомный новый пояс лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.